Kağıthane’de bıçaklı kavga: 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Eli bıçaklı saldırgan dehşet saçtı. Olay dün İstanbul Kağıthane'de yaşandı. E.K. ile Ferhat aralarında tartışma çıktı. Ferhat, E.K., C.S. ve S.G.'ye bıçakla saldırdı. C.S. sırtından E.K. sağ baldırından, S.G. ise sol baldırından yaralandı. Saldırgan kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kağıthane'de bir kişi, sokakta tartıştığı 3 kişiyi bıçakladı...
İstanbul Kağıthane'de bir kişi, sokakta tartıştığı 3 kişiyi bıçakladı...
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