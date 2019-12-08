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Kağıthane’de bıçaklı kavga: 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Kağıthane’de bir şahıs kavga ettiği 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırganın kaçtığı ve yaralılardan birinin peşinden gitmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sokakta dehşet!
Eli bıçaklı saldırgan dehşet saçtı. Olay dün İstanbul Kağıthane'de yaşandı. E.K. ile Ferhat aralarında tartışma çıktı. Ferhat, E.K., C.S. ve S.G.'ye bıçakla saldırdı. C.S. sırtından E.K. sağ baldırından, S.G. ise sol baldırından yaralandı. Saldırgan kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.




İstanbul Kağıthane'de bir kişi, sokakta tartıştığı 3 kişiyi bıçakladı...

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