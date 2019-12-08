Bugünkü
Takvim

Duraklarda sevgili ilanı!

İstanbul'da Mustafa isimli bir kişi, ilginç bir olaya imza attı. Duraklara afiş astı. Sevgili aradığını haykırdı. Görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada yayıldı.

Duraklarda sevgili ilanı!
İstanbul'da Mustafa isimli bir kişi, ilginç bir olaya imza attı. Duraklara afiş astı. Sevgili aradığını haykırdı. Görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada yayıldı. Mustafa'nın kriterleri ise şu şekilde: '20-30 yaş arası', 'Sosyal', 'Konuşmayı, gülmeyi ve dans etmeyi sevecek', 'Tatil yapmaya heveli olacak', 'Çocuk sahibi olmayacak'.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDuraklarda sevgili ilanı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri