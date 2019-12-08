Duraklarda sevgili ilanı! İstanbul'da Mustafa isimli bir kişi, ilginç bir olaya imza attı. Duraklara afiş astı. Sevgili aradığını haykırdı. Görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada yayıldı.

İ stanbul'da Mustafa isimli bir kişi, ilginç bir olaya imza attı. Duraklara afiş astı. Sevgili aradığını haykırdı. Görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada yayıldı. Mustafa'nın kriterleri ise şu şekilde: '20-30 yaş arası', 'Sosyal', 'Konuşmayı, gülmeyi ve dans etmeyi sevecek', 'Tatil yapmaya heveli olacak', 'Çocuk sahibi olmayacak'.