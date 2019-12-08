Dünyalara bedel ilk söz! Otizmli Berkay ilk kez 'anne' dedi

Tekirdağ'da yaşayan Anıl- Aynur Ordu çiftinin çocukları Berkay, yaklaşık iki buçuk yıl önce dünyaya geldi. İki çocuk annesi Aynur Ordu, 18 aylıkken Berkay'ın kimseyle göz teması kuramadığını fark etti. Yaptığı araştırmalar sonucu otizmden şüphelendi. Altı ay önce çocuk ve ergen psikiyatristinde destek alan aile, Berkay'ın otizmli olduğunu öğrendi.
'DÜNYALARA BEDELDİ...'
Hayatlarını evlatlarına adayan Ordu çifti, çeşitli tedavi yöntemlerini denedi. Nöroplay yöntemi sayesinde çevresiyle iletişim kurmaya başlayan Berkay, ilk kez 'anne' dedi. Yaşadığı mutluluğu tarif edemeyen anne Ordu, "Bu duygu benim için dünyalara bedeldi. Tekirdağ'da oturuyorum ve ben her gün İstanbul'a gidip geliyordum. Aldığım sonuç beni çok mutlu etti" dedi.
BERKAY'IN BAŞARI HİKAYESİ
Anne Aynur Ordu, oğlunun göz teması kuramadığını fark etti. Hemen harekete geçti. Bu sayede Berkay, erken dönemde tedavi edilerek büyük ilerleme kaydetti.
'DÜNYALARA BEDELDİ...'
Hayatlarını evlatlarına adayan Ordu çifti, çeşitli tedavi yöntemlerini denedi. Nöroplay yöntemi sayesinde çevresiyle iletişim kurmaya başlayan Berkay, ilk kez 'anne' dedi. Yaşadığı mutluluğu tarif edemeyen anne Ordu, "Bu duygu benim için dünyalara bedeldi. Tekirdağ'da oturuyorum ve ben her gün İstanbul'a gidip geliyordum. Aldığım sonuç beni çok mutlu etti" dedi.
BERKAY'IN BAŞARI HİKAYESİ
Anne Aynur Ordu, oğlunun göz teması kuramadığını fark etti. Hemen harekete geçti. Bu sayede Berkay, erken dönemde tedavi edilerek büyük ilerleme kaydetti.
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