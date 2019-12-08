Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evlerinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu iki kişi evlerinde ölü bulundu, cinayetlerle ilgili Afgan uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Katil zanlısının polise verdiği ifadede, maktullerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu nedenle uyudukları sırada arkadaşlarını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Denizli'de Daşmurat Nazari, aynı evde kaldığı iki Afgan arkadaşını boğazlarından bıçaklayıp öldürdü. Polise teslim oldu.
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