Üniversite 4. sınıf öğrencisi Mertcan'a müthiş teklif İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mertcan Güler, öğrenciliği sürerken dünyanın en önemli finans kuruluşları arasında yer alan Amerikan Merkez Bankası'ndan iş teklifi aldı. Farklı ülkelerden 17 öğrencinin yer aldığı staj sonunda iş teklifi alan Güler, lisans eğitimini tamamlamasının ardından Haziran ayında "iş analisti" olarak göreve başlayacak.

İ zmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mertcan Güler, öğrenciliği sürerken dünyanın en önemli finans kuruluşları arasında yer alan Amerikan Merkez Bankası'ndan iş teklifi aldı. Farklı ülkelerden 17 öğrencinin yer aldığı staj sonunda iş teklifi alan Güler, lisans eğitimini tamamlamasının ardından Haziran ayında "iş analisti" olarak göreve başlayacak. TÜM MANŞETLER