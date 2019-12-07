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Muğla'da satışa çıkarıldı! Bir kase çorbası 350 dolar

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıktı. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından getirilen birbirinden ilginç güvercin ve süs tavukları yüksek fiyatlara alıcı bulurken; Vietnam'dan getirilerek üretimi yapılan ve bir kap çorbası 350 dolara alıcı bulan Ejderha Tavuğu (Dong Tao) büyük ilgi gördü.

Ejderha çorbası!
Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıktı. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından getirilen birbirinden ilginç güvercin ve süs tavukları yüksek fiyatlara alıcı bulurken; Vietnam'dan getirilerek üretimi yapılan ve bir kap çorbası 350 dolara alıcı bulan Ejderha Tavuğu (Dong Tao) büyük ilgi gördü.

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