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İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

İstanbul’da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Son 1 ayda gerçekleşen operasyonda 12 tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi
İstanbul'da 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi. Değeri 13 milyon dolar.

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