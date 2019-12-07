İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi İstanbul’da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Son 1 ayda gerçekleşen operasyonda 12 tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

İstanbul'da 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi. Değeri 13 milyon dolar. TÜM MANŞETLER