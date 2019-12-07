Bugünkü
Takvim

Gurbette 'koca'man vahşet! Eşini öldürdüğünü itiraf etti...

Alman polisinin 21 Ekim’den beri aradığı O.’nun, ‘ kayıp’ diyen kocası E. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil koca, eşinin cesedini ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Gurbette 'koca'man vahşet
Almanya'nın Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan Mine O.'nun (26) öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir çocuk annesi genç kadının cesedi ormanlık bir alanda gömülü halde bulundu. 'nin katil zanlısı olarak kocası Ercan E. (28) gözaltına alındı.



YERİNİ SÖYLEDİ
Karısını kayıp ilan eden E. tarafından kiralandığı belirlenen garajda bazı izler tespit eden polis, Ercan E.'nin evine gitti ve kocayı gözaltına aldı. Ercan E., verdiği ifadede karısı Mine'yi öldürdüğünü itiraf etti ve karısını gömdüğü yeri tarif etti.



Ormanlık bir alanda yaklaşık 45 dakika arama yapan polis, genç kadının cesedine ulaştı.





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGurbette 'koca'man vahşet! Eşini öldürdüğünü itiraf etti...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri