Gurbette 'koca'man vahşet! Eşini öldürdüğünü itiraf etti...

Almanya'nın Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan Mine O.'nun (26) öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir çocuk annesi genç kadının cesedi ormanlık bir alanda gömülü halde bulundu. Mine'nin katil zanlısı olarak kocası Ercan E. (28) gözaltına alındı.
YERİNİ SÖYLEDİ
Karısını kayıp ilan eden Ercan E. tarafından kiralandığı belirlenen garajda bazı izler tespit eden polis, Ercan E.'nin evine gitti ve kocayı gözaltına aldı. Ercan E., verdiği ifadede karısı Mine'yi öldürdüğünü itiraf etti ve karısını gömdüğü yeri tarif etti.
Ormanlık bir alanda yaklaşık 45 dakika arama yapan polis, genç kadının cesedine ulaştı.
YERİNİ SÖYLEDİ
Karısını kayıp ilan eden Ercan E. tarafından kiralandığı belirlenen garajda bazı izler tespit eden polis, Ercan E.'nin evine gitti ve kocayı gözaltına aldı. Ercan E., verdiği ifadede karısı Mine'yi öldürdüğünü itiraf etti ve karısını gömdüğü yeri tarif etti.
Ormanlık bir alanda yaklaşık 45 dakika arama yapan polis, genç kadının cesedine ulaştı.
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