Araştırmacı Yanardağ, yapay zeka ile parfüm üretip giysi tasarlıyor Amerika'daki MIT'deki çalışmalarıyla ilgili Türkiye'de eğitim veren Pınar Yanardağ, yapay zeka teknolojisiyle topladığı veriler üzerinden elbise tasarlıyor, yeni bir parfüm üretiyor, çay tarifi veriyor.

Mühendis Pınar Yanardağ, ABD'deki MIT'ye kabul edildi. Parfüm, elbise tasarlayan, çay demleyen yapay zeka geliştirdi. TÜM MANŞETLER