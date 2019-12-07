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Araştırmacı Yanardağ, yapay zeka ile parfüm üretip giysi tasarlıyor

Amerika'daki MIT'deki çalışmalarıyla ilgili Türkiye'de eğitim veren Pınar Yanardağ, yapay zeka teknolojisiyle topladığı veriler üzerinden elbise tasarlıyor, yeni bir parfüm üretiyor, çay tarifi veriyor.

Türk zekası
Mühendis Pınar Yanardağ, ABD'deki MIT'ye kabul edildi. Parfüm, elbise tasarlayan, çay demleyen yapay zeka geliştirdi.

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