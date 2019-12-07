Mühendis Pınar Yanardağ, ABD'deki MIT'ye kabul edildi. Parfüm, elbise tasarlayan, çay demleyen yapay zeka geliştirdi.
- Yaşam
- 07.12.2019
- Gazete
Araştırmacı Yanardağ, yapay zeka ile parfüm üretip giysi tasarlıyor
Amerika'daki MIT'deki çalışmalarıyla ilgili Türkiye'de eğitim veren Pınar Yanardağ, yapay zeka teknolojisiyle topladığı veriler üzerinden elbise tasarlıyor, yeni bir parfüm üretiyor, çay tarifi veriyor.
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