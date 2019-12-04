Lüks sitedeki kedi ölümleri hayvanseverleri ayağa kaldırdı İstanbul Çekmeköy'de yaşayan vatandaşlar kendi aralarında para topladı. Oturdukları siteye kedi evi yaptırdı. Ancak son dönemlerde yaşanan kedi ölümleri, site sakinlerini ayağa kaldırdı. Polisin kapısını çalan hayvanseverler, yavru kedilerin zehirlendiğini anlattı. Site sakini Atike Etçioğlu, "Bu vicdansızlar cezalandırılsın" çağrısı yaptı.

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan vatandaşlar kendi aralarında para topladı. Oturdukları siteye kedi evi yaptırdı. Ancak son dönemlerde yaşanan kedi ölümleri, site sakinlerini ayağa kaldırdı. Polisin kapısını çalan hayvanseverler, yavru kedilerin zehirlendiğini anlattı. Site sakini Atike Etçioğlu, "Bu vicdansızlar cezalandırılsın" çağrısı yaptı. TÜM MANŞETLER