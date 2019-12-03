On Numara'da 2 kişiye 282’şer bin

10 bilen 2 kişi, 282.318'er lira kazandı. 9 bilenler 3.163, 8 bilenler 147, 7 bilenler 22, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira ikramiye alacak.
1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 55, 60, 65, 73
1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 55, 60, 65, 73
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