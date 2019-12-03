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On Numara'da 2 kişiye 282’şer bin

10 bilen 2 kişi, 282.318'er lira kazandı. 9 bilenler 3.163, 8 bilenler 147, 7 bilenler 22, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira ikramiye alacak.

2 kişiye 282’şer bin
10 bilen 2 kişi, 282.318'er lira kazandı. 9 bilenler 3.163, 8 bilenler 147, 7 bilenler 22, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira ikramiye alacak.

1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 55, 60, 65, 73

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