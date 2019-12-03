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Muhammet için işaret dili öğreniyorlar

Zonguldaklı Muhammet Açıkgöz (21) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği'ni kazandı. İşitme engelli Açıkgöz, 18 kişilik sınıfta arkadaşlarıyla iletişim kuramadı. Öğretim görevlileri ve arkadaşları işaret dili öğrenmeye başladı.

Muhammet için
Zonguldaklı Muhammet Açıkgöz (21) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği'ni kazandı. İşitme engelli Açıkgöz, 18 kişilik sınıfta arkadaşlarıyla iletişim kuramadı. Öğretim görevlileri ve arkadaşları işaret dili öğrenmeye başladı.

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