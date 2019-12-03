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Kazada ölen genç sporcular son yolculuklarına uğurlandı

Kazada ölen hentbolcular son yolculuklarına uğurlandı....Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüs devrildi. Kazada ölen iki sporcu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acı veda!
Kazada ölen hentbolcular son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olup aktı. Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüs, Yozgat'ta kaza yaptı. Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) yaşamını yitirdi. Talihsiz kızlar için tören düzenlendi. Göksu ve Sinem'in özgeçmişlerinin okunup dua edildiği törenlerde, helallik alındığı sırada sporcuların arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Akyel'in cenazesi Aybastı'ya, Aksu'nun cenazesi ise Gürgentepe'ye gönderildi. Sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi.



ARKADAŞLARI VE YAKINLARI CENAZEYE AKIN ETTI!
Arkadaşlarına son görevlerini yerine getiren kızlar, gözyaşlarını tutamadı. Bazıları baygınlık geçirdi.



Göksu Akyel 14, Sinem Aksu ise 12 yaşındaydı. Genç yaşta ölmeleri sevenlerini yasa boğdu.



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