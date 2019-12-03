Gürsel Nur Dağ, kanseri yendi. Aynı hastalıkla mücadele eden çocuklar için 'Hediyeni Al da Gel' kampanyası düzenledi. İlk destek şarkıcı Murat Kekilli'den geldi. Gürsel Nur Dağ, kanseri yendi. Aynı hastalıkla mücadele eden çocuklar için 'Hediyeni Al da Gel' kampanyası düzenledi. İlk destek şarkıcı Murat Kekilli'den geldi.
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