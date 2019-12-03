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i yendi, çocuklar için kampanya düzenledi! İlk destek 'den geldi...

, i yendi. Aynı hastalıkla mücadele eden çocuklar için ' da Gel' kampanyası düzenledi. İlk destek şarkıcı 'den geldi.

İyiliğe 'Dağ'vet
, i yendi. Aynı hastalıkla mücadele eden çocuklar için 'Hediyeni Al da Gel' kampanyası düzenledi.



İlk destek şarkıcı Murat Kekilli'den geldi.

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