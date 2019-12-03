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'ta minibüs şoförü, kendisini uyaran 2 kız kardeşe saldırdı

’da tehlikeli araç kullanan minibüsçü, kendisini uyaran iki genç kızı tokatladı. Şüpheli adliyeye sevk edildi. şartıyla serbest kaldı.


İki genç kıza saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı. Olay Cuma günü 'ta yaşandı. Mine M. ve Kübra K., minibüse bindi. Şoför Ünal E. (32) bir otomobil sürücüsüne sinirlenip aracı tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Genç kızlar, "Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyarıda bulundu. Şehir magandası, ikiliyi tartakladı. Olay anı da bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli adliyeye sevk edildi. le serbest kaldı.

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