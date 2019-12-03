

İki genç kıza saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı. Olay Cuma günü İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Mine M. ve Kübra K., minibüse bindi. Şoför Ünal E. (32) bir otomobil sürücüsüne sinirlenip aracı tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Genç kızlar, "Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyarıda bulundu. Şehir magandası, ikiliyi tartakladı. Olay anı da bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Adli kontrolle serbest kaldı.