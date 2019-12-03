Her biri 2 kilo geliyor...Bursa'da toplanan mantarın tanesi 50 liradan satılıyor Bursa'da köylülerin ormandan topladıkları mantarların tanesi yaklaşık 2 kilo geliyor. Devasa büyükleriyle dikkat çeken bu mantarların kilosu ise 13 ila 25 lira arasında değişiyor. Sünlük Köyü ormanlarında mantar toplayan Ersin Uslu, "Ayı mantarı antidiyabetik ve antitümör özellikleri taşımaktadır. Yani diyabet ve kanser düşmanıdır. B vitaminleri barındırır. Saç, cilt, kalp ve damar sağlığını korumaktadır" diyor.

Bursa'da köylülerin ormandan topladıkları mantarların tanesi yaklaşık 2 kilo geliyor. Devasa büyükleriyle dikkat çeken bu mantarların kilosu ise 13 ila 25 lira arasında değişiyor. Sünlük Köyü ormanlarında mantar toplayan Ersin Uslu, "Ayı mantarı antidiyabetik ve antitümör özellikleri taşımaktadır. Yani diyabet ve kanser düşmanıdır. B vitaminleri barındırır. Saç, cilt, kalp ve damar sağlığını korumaktadır" diyor. TÜM MANŞETLER