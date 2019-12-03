Bugünkü
Takvim

lere kredi sağlayarak tefecilik yapan 85 kişilik çete çökertildi

'da emniyet güçleri, dolandırıcıları yakalamak için düğmeye bastı. lere ticari faaliyet görünümünde kredi sağlayarak tefecilik yapan ve 900’den fazla kişiyi dolandıran 85 kişilik çete çökertildi.

Emek hırsızları!
İstanbul'da emniyet güçleri, dolandırıcıları yakalamak için düğmeye bastı. 13 ili kapsayan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Tespitlere göre çete mensupları, sosyal medya veya gazetelerde 'Emeklilere Kredi- Kredim Kolay' başlıklarıyla ilan verdi.



Dolandırılacak kişiye daha sonra ofiste yüksek ücretli cep telefonu ve elektronik cihazlar satın alıyormuş gibi faturalar kesildi ve maaşının 12 katına kadar senet imzalatıldı.



Çetenin 900 yi dolandırarak son 1.5 yılda 5 milyon liralık bir haksız kazanç sağladığı belirlendi. Detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

EMİR SOMER-NAZİF KARAMAN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEmeklilere kredi sağlayarak tefecilik yapan 85 kişilik çete çökertildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri