İstanbul'da emniyet güçleri, dolandırıcıları yakalamak için düğmeye bastı. 13 ili kapsayan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Tespitlere göre çete mensupları, sosyal medya veya gazetelerde 'Emeklilere Kredi- Kredim Kolay' başlıklarıyla ilan verdi.
Dolandırılacak kişiye daha sonra ofiste yüksek ücretli cep telefonu ve elektronik cihazlar satın alıyormuş gibi faturalar kesildi ve maaşının 12 katına kadar senet imzalatıldı.
Çetenin 900 emekliyi dolandırarak son 1.5 yılda 5 milyon liralık bir haksız kazanç sağladığı belirlendi. Detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
EMİR SOMER-NAZİF KARAMAN
Dolandırılacak kişiye daha sonra ofiste yüksek ücretli cep telefonu ve elektronik cihazlar satın alıyormuş gibi faturalar kesildi ve maaşının 12 katına kadar senet imzalatıldı.
Çetenin 900 emekliyi dolandırarak son 1.5 yılda 5 milyon liralık bir haksız kazanç sağladığı belirlendi. Detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
EMİR SOMER-NAZİF KARAMAN
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