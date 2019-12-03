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Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Pamukkale'de polis ekipleri, köpek çiftliğinde ceset gömmeye çalışan acil tıp teknisyeni Hamza D'yi, kovalamaca sonucu yakaladı. Ekipler, toprağa gömülmek üzere çuval içerisine konulmuş erkek cesedi buldu. Göğüs kısmında mermi izleri olan cesedin 'a (23) ait olduğu belirlendi. D'nin yardım aldığını iddia ettiği şüpheliler S.Ç, S.Ş. ve T.Y. de gözaltına alındı.

Denizli Pamukkale'de polis ekipleri, köpek çiftliğinde ceset gömmeye çalışan acil tıp teknisyeni Hamza D'yi, kovalamaca sonucu yakaladı. Ekipler, toprağa gömülmek üzere çuval içerisine konulmuş erkek cesedi buldu. Göğüs kısmında mermi izleri olan cesedin Sercan Yıldırım'a (23) ait olduğu belirlendi. D'nin yardım aldığını iddia ettiği şüpheliler S.Ç, S.Ş. ve T.Y. de gözaltına alındı.

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