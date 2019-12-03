Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Pamukkale'de polis ekipleri, köpek çiftliğinde ceset gömmeye çalışankovalamaca sonucu yakaladı. Ekipler, toprağa gömülmek üzere çuval içerisine konulmuş erkek cesedi buldu. Göğüs kısmında mermi izleri olan cesedinait olduğu belirlendi. D'nin yardım aldığını iddia ettiği şüpheliler S.Ç, S.Ş. ve T.Y. de gözaltına alındı.