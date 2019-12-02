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Yer:Gaziantep...İntihar etmek için direğe çıktı, atlayamayınca ilaç içti

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 45 yaşındaki Mehmet K., çıktığı telekom direğinden atlayamayınca ilaç içerek intihar etmeye kalkıştı. Mehmet K., psikolog tarafından ikna edilerek indirildi.

Korku dolu anlar!
İntihar etmek için direğe çıkan adam, atlayamayınca ilaç içti. Olay dün Kayseri'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Mehmet K. (45), telekom direğine çıktı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet K.'yı ikna edemeyen ekipler, psikolog çağırdı. Psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti. Kayagan'ın konuştuğu Mehmet K., ikna olmayarak yanında bulunan ilaçları içerek intihara kalkıştı. 3 saatin sonunda güvenlik güçleri tarafından indirilen Mehmet K., hastaneye götürülerek tedavi altıra alındı. Adamın eşinden boşandığı ve 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.



Mehmet K. ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

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