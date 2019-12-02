Yer:Gaziantep...İntihar etmek için direğe çıktı, atlayamayınca ilaç içti

ntihar

etmek için direğe çıkan adam, atlayamayınca ilaç içti. Olay dün Kayseri'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olan. (45), telekom direğine çıktı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet K.'yı ikna edemeyen ekipler, psikolog çağırdı. Psikolog, Mehmet K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti. Kayagan'ın konuştuğu Mehmet K., ikna olmayarak yanında bulunan ilaçları içerek intihara kalkıştı. 3 saatin sonunda güvenlik güçleri tarafından indirilen Mehmet K., hastaneye götürülerek tedavi altıra alındı.Mehmet K. ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.