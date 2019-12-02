Ulaşımda engelleri kaldıran proje

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, engelliler için Turuncu Masa uygulamasını bugün hizmete sunacaklarını söyledi. Uygulamayla engelli yolcular ile yardıma ihtiyacı olan diğer yolculara seyahat öncesi ve sonrasında yardım edilmesinin sistemli hale geleceğini anlatan Turhan, "İlk etapta YHT'lerin durduğu 13 gar/ istasyonda hayata geçiriliyor" dedi.
- Yaşam
- 02.12.2019
- Gazete
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