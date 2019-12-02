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Samsun'da 4 yaşında 70 kiloya ulaşan Yağız, yardım bekliyor

Samsun'da 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 4 yaşındaki Yağız Bekte, hızla kilo aldı. Tam 70'e ulaştı. ABD'de bu hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen Sevda- Sedat Bekte çifti, yardım çağrısı yaptı: Türkiye'de verilen ilaca karşı vücudu direnç göstermeye başladı. Fayda etmiyor. Amerika'da yeni bir ilaç varmış. Türkiye'de kullanımı yasal olmadığı için alamıyoruz. Orada 4 ay tedavi görmesi gerekiyor. Ne olur sesimizi duyun!

Yağız delikanlı
Samsun'da 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 4 yaşındaki Yağız Bekte, hızla kilo aldı. Tam 70'e ulaştı. ABD'de bu hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen Sevda- Sedat Bekte çifti, yardım çağrısı yaptı: Türkiye'de verilen ilaca karşı vücudu direnç göstermeye başladı. Fayda etmiyor. Amerika'da yeni bir ilaç varmış. Türkiye'de kullanımı yasal olmadığı için alamıyoruz. Orada 4 ay tedavi görmesi gerekiyor. Ne olur sesimizi duyun!

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