Samsun'da 4 yaşında 70 kiloya ulaşan Yağız, yardım bekliyor Samsun'da 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 4 yaşındaki Yağız Bekte, hızla kilo aldı. Tam 70'e ulaştı. ABD'de bu hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen Sevda- Sedat Bekte çifti, yardım çağrısı yaptı: Türkiye'de verilen ilaca karşı vücudu direnç göstermeye başladı. Fayda etmiyor. Amerika'da yeni bir ilaç varmış. Türkiye'de kullanımı yasal olmadığı için alamıyoruz. Orada 4 ay tedavi görmesi gerekiyor. Ne olur sesimizi duyun!

Samsun'da 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 4 yaşındaki Yağız Bekte, hızla kilo aldı. Tam 70'e ulaştı. ABD'de bu hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen Sevda- Sedat Bekte çifti, yardım çağrısı yaptı: Türkiye'de verilen ilaca karşı vücudu direnç göstermeye başladı. Fayda etmiyor. Amerika'da yeni bir ilaç varmış. Türkiye'de kullanımı yasal olmadığı için alamıyoruz. Orada 4 ay tedavi görmesi gerekiyor. Ne olur sesimizi duyun! TÜM MANŞETLER