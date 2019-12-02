Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, 1957'de yapılan seçimde 50 yıllık muhtar olan amcasından mührü devralan Reşit Kardan, 86 yaşına girmesine rağmen mahallesine hizmet etmeye çalışıyor. Kardan, "Mührü amcam 50 yıl taşıdı. Ben de 62 yıldır taşıyorum. Aday olduğumdan bu yana beni yenecek rakip çıkmadı. Millet beni sevdiği için muhtar seçiyor. Ölene dek muhtarlığı hiç kimseye vermeyeceğim" dedi.

Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, 1957'de yapılan seçimde 50 yıllık muhtar olan amcasından mührü devralan Reşit Kardan, 86 yaşına girmesine rağmen mahallesine hizmet etmeye çalışıyor.







Kardan, "Mührü amcam 50 yıl taşıdı. Ben de 62 yıldır taşıyorum. Aday olduğumdan bu yana beni yenecek rakip çıkmadı. Millet beni sevdiği için muhtar seçiyor. Ölene dek muhtarlığı hiç kimseye vermeyeceğim" dedi.







Malazgirt İlçesi'nde, 1957'de yapılan seçimde 50 yıllık muhtar olan amcasından mührü devralan Reşit Kardan, 86 yaşına girmesine rağmen mahallesine hizmet etmeye çalışıyor.Kardan, "Aday olduğumdan bu yana beni yenecek rakip çıkmadı. Millet beni sevdiği için muhtar seçiyor." dedi. TÜM MANŞETLER