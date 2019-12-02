Fas uyruklu alkollü genç kadın Taksim’i birbirine kattı İstanbul Taksim'de pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden Fas uyruklu alkollü genç kadın, ortalığı birbirine kattı. İçki şişesini kırarak çevreye saldırdı. Taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İs tanbul Taksim'de pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden Fas uyruklu alkollü genç kadın, ortalığı birbirine kattı. İçki şişesini kırarak çevreye saldırdı. Taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. TÜM MANŞETLER