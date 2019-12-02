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9 torun sahibi sapık bakkal 14 yaşındaki kızı tacize yeltendi, tutuklanarak hapse gönderildi

Edirne'de, 7 çocuk ve 9 torun sahibi olan bakkal A.Ç. (58), S.Ç. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sapık bakkal
Edirne'de 7 çocuk, 9 torun sahibi bakkal A.Ç, 14 yaşındaki kızı tacize yeltendi. Tutuklanarak hapse gönderildi.

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