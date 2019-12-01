Sayısal Loto'da 2 milyon Denizli’ye Sayısal Loto'da 6 bilen Denizli'den 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 489, 4 bilenler 78, 3 bilenler ise 11 lira 90 kuruş ikramiye alacak.

6 Bilen Denizli'den 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 489, 4 bilenler 78, 3 bilenler ise 11 lira 90 kuruş ikramiye alacak.



TÜM MANŞETLER