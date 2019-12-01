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Lüks sitede oturan aile iki engelli yavrudan rahatsız oldu, binadan atmak için şikayette bulundu

Engellilere yönelik bir ayrımcılık da İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Bir çift, engelli iki çocuğu olan komşularını polise şikayet etti. Alt katta oturan F. ve N.A'nın dilekçesi pes dedirtti: Evi tımarhaneye çevirdiler. Sabaha kadar uluyorlar. Bu aile apartmanımızdan atılsın.

Komşu engeli
Engellilere yönelik bir ayrımcılık da İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Bir çift, engelli iki çocuğu olan komşularını polise şikayet etti. Alt katta oturan F. ve N.A'nın dilekçesi pes dedirtti: Evi tımarhaneye çevirdiler. Sabaha kadar uluyorlar. Bu aile apartmanımızdan atılsın.

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