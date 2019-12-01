Ukrayna mahkemesi, Türk babanın kızına kavuşma hayalini yarım bıraktı... Türk filmlerini aratmayan hikayenin kahramanları olan İsmail ve Ukraynalı Ganna Yüce, 2011'de Antalya'da tanıştı. Çift, 2014'te kızları Lorin'i kucaklarına aldı. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce (35), 3 yıl önce ailesini ziyaret etmek için Ukrayna'ya gidince bir daha kendisinden haber alınamadı. İsmail Yüce, kızını bulabilmek için sarı bültenle arama kararı bile çıkarttı. Ardından Ukrayna'da hukuk mücadelesi başlattı. Davanın yedinci duruşması önceki gün yapıldı. Mahkeme, skandal bir karara imza atarak Lorin'in Ukrayna'da annesiyle birlikte kalacağını açıkladı. Baba Yüce, kararla ilgili temyiz başvurusunda bulunacaklarını anlattı. "Yalan beyanları çürütmek için bir çanta dolusu evrak getirdim. Hakim evrakların tek bir sayfasına bile bakmadı" ifadesini kullandı.
Ganna Yüce, üç yıldır kızını eşine göstermiyor.
Ganna Yüce, üç yıldır kızını eşine göstermiyor.
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