Bunalımda olduğu iddia edilen Rus kadın intihar etti. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Rus vatandaşı Nadezhda Zemlianian (35) erkek arkadaşı Murat Ö.'nün evine gitti. Geceyi burada geçirdi. Sabah 7'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Kulağında kulaklık, elinde cep telefonuyla beton zemine düşen kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin ifadesine başvurduğu Murat Ö., arkadaşının, kendisine çok bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söylediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 01.12.2019
- Gazete
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