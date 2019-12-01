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Bunalımda olduğu iddia edilen Rus kadın kulağında kulaklık, elinde telefonla etti

’da bunalımda olduğu iddia edilen Rus kadın, 7’nci kattan atladı. Kulağında kulaklık, elinde cep telefonuyla beton zemine düşen kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tele'son!'
Bunalımda olduğu iddia edilen Rus kadın etti. Olay dün 'da meydana geldi. Rus vatandaşı Nadezhda Zemlianian (35) erkek arkadaşı Murat Ö.'nün evine gitti. Geceyi burada geçirdi. Sabah 7'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Kulağında kulaklık, elinde cep telefonuyla beton zemine düşen kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin ifadesine başvurduğu Murat Ö., arkadaşının, kendisine çok bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söylediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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