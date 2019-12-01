Alıkonulan kızlarını kurtarırken 1 kişiyi öldüren baba ve oğluna 106 yıl 8 ay hapis Bursa'da baba Mehmet Nur Öner (54) ile oğlu Ferit Öner (22), geçen yıl haziran ayında evden kaçan kızları Leyla Öner'in (24) zorla çalıştırıldığı pavyonu bastı. Çıkan kavgada Salih Ocak'ı (38) öldürdü. 3 kişiyi de yaraladı. Tutuklu yargılanan baba Mehmet Nur Öner ile oğlu Ferit Öner toplam 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da baba Mehmet Nur Öner (54) ile oğlu Ferit Öner (22), geçen yıl haziran ayında evden kaçan kızları Leyla Öner'in (24) zorla çalıştırıldığı pavyonu bastı. Çıkan kavgada Salih Ocak'ı (38) öldürdü. 3 kişiyi de yaraladı. Tutuklu yargılanan baba Mehmet Nur Öner ile oğlu Ferit Öner toplam 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.







Salih Ocak baba(54) ile oğlu(22), geçen yıl haziran ayında evden kaçan kızları'in (24) zorla çalıştırıldığı pavyonu bastı. Çıkan kavgada(38) öldürdü. 3 kişiyi de yaraladı. Tutuklu yargılanan baba Mehmet Nur Öner ile oğlu Ferit Öner toplamSalih Ocak TÜM MANŞETLER