Alıkonulan kızlarını kurtarırken 1 kişiyi öldüren baba ve oğluna 106 yıl 8 ay hapis

Bursa'da baba Mehmet Nur Öner (54) ile oğlu Ferit Öner (22), geçen yıl haziran ayında evden kaçan kızları Leyla Öner'in (24) zorla çalıştırıldığı pavyonu bastı. Çıkan kavgada Salih Ocak'ı (38) öldürdü. 3 kişiyi de yaraladı. Tutuklu yargılanan baba Mehmet Nur Öner ile oğlu Ferit Öner toplam 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Salih Ocak
Salih Ocak
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