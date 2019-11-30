Tıp tarihine geçen çiftçi, nakil kollarıyla yaşama tutunuyor Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal (37), yaşamını, 9 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Türkiye'deki çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, tüm işlerini başkalarına ihtiyaç duymadan yapabilmenin sevincini yaşadığını belirtip, şu an 5 yaşında olan oğluna isim olarak nakli yapan doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdiğini söyledi.

Tıp tarihine geçen çiftçi, nakil kollarıyla yaşama tutunuyor. Aydın'da çiftçi Cihan Topal (37) 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Trafik kazasında yaşamını yitiren Fatih Demirel'in iki kolu, 2010'da Topal'a nakledildi. 9 yıldan beri nakil edilen iki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren çiftçi, koyunlarının bakımını yapıyor, bahçesinden odun getirip, baltayla kırabiliyor, otomobil, traktör, motosiklet kullanabiliyor, tarlasını tırpanla bile biçebiliyor. Topal "Yaşarken bırakabileceğimiz en güzel miras, organ bağışıdır" dedi. TÜM MANŞETLER