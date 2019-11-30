Tıp tarihine geçen çiftçi, nakil kollarıyla yaşama tutunuyor. Aydın'da çiftçi Cihan Topal (37) 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Trafik kazasında yaşamını yitiren Fatih Demirel'in iki kolu, 2010'da Topal'a nakledildi. 9 yıldan beri nakil edilen iki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren çiftçi, koyunlarının bakımını yapıyor, bahçesinden odun getirip, baltayla kırabiliyor, otomobil, traktör, motosiklet kullanabiliyor, tarlasını tırpanla bile biçebiliyor. Topal "Yaşarken bırakabileceğimiz en güzel miras, organ bağışıdır" dedi.
- Yaşam
- 30.11.2019
- Gazete
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