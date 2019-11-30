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Küçük Efe'nin en büyük hayali yaşıtlarıyla top oynamak

Antalya Akseki’de oturan Efe Samet Erdoğan, 3 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı. 118 kiloya kadar çıktı. Obeziteye bağlı tansiyon, karaciğer yağlanması, nefes darlığı, aşırı uyku hali ve uykuda solunum yetersizliği gibi rahatsızlıkları bulunan Efe, “Bana yardım edin. Zayıflamak, arkadaşlarım gibi koşup, oynamak istiyorum” dedi.

Kilolarına 'Efe'lendi
Antalya Akseki'de oturan Efe Samet Erdoğan, 3 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı. 118 kiloya kadar çıktı. Obeziteye bağlı tansiyon, karaciğer yağlanması, nefes darlığı, aşırı uyku hali ve uykuda solunum yetersizliği gibi rahatsızlıkları bulunan Efe, "Bana yardım edin. Zayıflamak, arkadaşlarım gibi koşup, oynamak istiyorum" dedi.

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