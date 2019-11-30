Gaziosmanpaşa'da yasak aşk infazı! Eniştesini öldürüp başında bekledi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Z.Y, karısıyla eniştesi B.Ö.'nün ilişkisi olduğunu öğrendi. Yasak aşkın ortaya çıktığını anlayan kadın, camdan atlayarak intihar etti. Tekrar hapse giren Z.Y., 50 gün yattıktan sonra tahliye edildi. Eniştesiyle Salihpaşa Caddesi'nde buluştu. B.Ö.'nün "Karına sahip çıksaydın" demesi üzerine silahını ateşleyen Z.Y, eniştesini öldürdü. Başında silahıyla bekleyen Z.Y, gözaltına alındı.
- Yaşam
- 30.11.2019
- Gazete
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