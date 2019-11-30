Bugünkü
Takvim

Gaziosmanpaşa'da yasak aşk infazı! Eniştesini öldürüp başında bekledi

Gaziosmanpaşa'da cezaevinden bir süre önce çıkan Z.Y., cadde ortasında eniştesi B.Ö'yü silahla vurarak öldürdü. Cesedin başında bekleyerek polise teslim olan Z.Y.'nin, eşinin 1 ay önce ettiği ileri sürüldü.

Yasak aşk infazı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Z.Y, karısıyla eniştesi B.Ö.'nün ilişkisi olduğunu öğrendi. Yasak aşkın ortaya çıktığını anlayan kadın, camdan atlayarak etti. Tekrar hapse giren Z.Y., 50 gün yattıktan sonra tahliye edildi. Eniştesiyle Salihpaşa Caddesi'nde buluştu. B.Ö.'nün "Karına sahip çıksaydın" demesi üzerine silahını ateşleyen Z.Y, eniştesini öldürdü. Başında silahıyla bekleyen Z.Y, gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGaziosmanpaşa'da yasak aşk infazı! Eniştesini öldürüp başında bekledi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri