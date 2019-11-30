Gamze Kanik diyetle 118 kilo eridi

3 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 230 kiloya çıkan Gamze Kanik (25), fizyoterapi ve diyet tedavisiyle 15 ayda 67 kiloya indi. Genç kadın, 60 kiloda sabit kalmak istediğini belirtti. "Kiloluyken pencereden dışarıyı izlerdim. Ve hep 'Bir gün gezebilecek miyim?' diye düşünürdüm. Şimdi çok iyi hissediyorum." dedi.İşte azmin zaferi ile gelen sağlıklı hayat.