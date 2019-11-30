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Dipsiz Göl ile ilgili bir skandal daha: Valiye haber vermemiş!

Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl, 6 Kasım'da define iddiasıyla katledildi. Müfettişler, Müze Müdürü Elif Öktem'in, kazıya ilişkin verdiği onaydan valiyi de bilgilendirmediğini saptadı.

Skandal müdürü!
Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl, 6 Kasım'da define iddiasıyla katledildi. Akılalmaz kazıya tüm Türkiye tepki gösterdi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze çalışanı Yunus Ağa'nın açığa alındığı bildirildi. Olayla ilgili savcılık da harekete geçti. Kazıyla ilgili uzman olan en az üç kişiden görüş alınmadığı ve izin raporunun özensiz hazırlandığı belirlendi.



Öktem'in kazıya ilişkin verdiği onaydan valiyi bilgilendirmediği öğrenildi.

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