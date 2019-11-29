Zonguldak Ereğli'de 12 öğrenci ölümden döndü

Zonguldak Ereğli'de içerisinde 12 lise öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü, hareket halindeyken birden alev aldı. Öğrenciler ve şoför Ramazan Yeter, son anda araçtan çıkarak yangından yara almadan kurtuldu.
- Yaşam
- 29.11.2019
- Gazete
Zonguldak Ereğli'de içerisinde 12 lise öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü, hareket halindeyken birden alev aldı. Öğrenciler ve şoför Ramazan Yeter, son anda araçtan çıkarak yangından yara almadan kurtuldu.
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