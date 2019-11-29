Doktorların ‘öldü’ dediği genç kadın hayata tutundu Samsun'da Reyhan Öztürk (40), 20 yıl önce, yakının düğününde maganda kurşunuyla vuruldu. Doktorların 'öldü' diyerek, ameliyat masasında bıraktığı genç kadın, hemşirenin nefes aldığını fark etmesi sonucu yaşama tutundu. Geçen yıl yapılan ikinci ameliyatla vücudundaki kurşundan kurtulan Öztürk, memleketi Samsun'da dün maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Aşkın Gazan (28) için Facebook sayfasından yaptığı "3 TL'lik bir mermeriyle ne erkek olunur. Ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur" paylaşımı ile dikkat çekti.

Maganda kurşunuyla vurulan genç kadın yaşama sıkı sıkı tutundu. Samsun'da Reyhan Öztürk (40), 20 yıl önce, yakının düğününde maganda kurşunuyla vuruldu. Doktorların 'öldü' diyerek, ameliyat masasında bıraktığı genç kadın, hemşirenin nefes aldığını fark etmesi sonucu yaşama tutundu.



PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yıl vücudundaki kurşundan kurtulan Öztürk, önceki gün maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Aşkın Gazan (28) için Facebook'ta yaptığı "3 TL'lik bir mermeriyle ne erkek olunur. Ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur" paylaşımı ile dikkat çekti.







Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Reyhan Öztürk, ölümden döndü.



kurşunuyla vurulan genç kadın yaşama sıkı sıkı tutundu. Samsun'da(40), 20 yıl önce, yakının düğününde maganda kurşunuyla vuruldu. Doktorlarındiyerek, ameliyat masasında bıraktığı genç kadın, hemşirenin nefes aldığını fark etmesi sonucu yaşama tutundu.Geçen yıl vücudundaki kurşundan kurtulan Öztürk, önceki gün maganda kurşunuyla yaşamını yitiren(28) için Facebook'ta yaptığı "paylaşımı ile dikkat çekti.Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Reyhan Öztürk, ölümden döndü. TÜM MANŞETLER