Doktorların ‘öldü’ dediği genç kadın hayata tutundu

Maganda kurşunuyla vurulan genç kadın yaşama sıkı sıkı tutundu. Samsun'da Reyhan Öztürk (40), 20 yıl önce, yakının düğününde maganda kurşunuyla vuruldu. Doktorların 'öldü' diyerek, ameliyat masasında bıraktığı genç kadın, hemşirenin nefes aldığını fark etmesi sonucu yaşama tutundu.
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Geçen yıl vücudundaki kurşundan kurtulan Öztürk, önceki gün maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Aşkın Gazan (28) için Facebook'ta yaptığı "3 TL'lik bir mermeriyle ne erkek olunur. Ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur" paylaşımı ile dikkat çekti.
Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Reyhan Öztürk, ölümden döndü.
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Geçen yıl vücudundaki kurşundan kurtulan Öztürk, önceki gün maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Aşkın Gazan (28) için Facebook'ta yaptığı "3 TL'lik bir mermeriyle ne erkek olunur. Ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur" paylaşımı ile dikkat çekti.
Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Reyhan Öztürk, ölümden döndü.
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