35 yıldır aradığı ikizini morgda buldu

Hüseyin Ozan (64) 1984'te askerliğini bitirdi. Babası Hasan'a evlenmek istediğini söyledi. Ancak baba, "Paramız yok" dedi. Bu cevaba üzülen Ozan, evi terk etti. Geçtiğimiz günlerde de Tekirdağ'da kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.İkizi Gülseren Karacaoğlan ise 35 yıl sonra morgda bulduğu kardeşini anne ve babasının yanına defnetti. Gözü yaşlı kadın, "Hem sevindim, hem üzüldüm" dedi.