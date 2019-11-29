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35 yıldır aradığı ikizini morgda buldu

Kayseri'de yaşayan Gülseren Karacaoğlan (64), 35 yıl önce evi terk eden ve bir daha haber alınamayan ikizi Hüseyin Ozan'ın Tekirdağ'da kalp krizi geçirip öldüğünü öğrendi. Karacaoğlan, yıllardır hasretini çektiği kardeşinin cenazesini morgdan alıp, anne ve babasının mezarının yanında defnetti.

Dram ikizi
Kayserili Hüseyin Ozan (64) 1984'te askerliğini bitirdi. Babası Hasan'a evlenmek istediğini söyledi. Ancak baba, "Paramız yok" dedi. Bu cevaba üzülen Ozan, evi terk etti. Geçtiğimiz günlerde de Tekirdağ'da kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.




İkizi Gülseren Karacaoğlan ise 35 yıl sonra morgda bulduğu kardeşini anne ve babasının yanına defnetti. Gözü yaşlı kadın, "Hem sevindim, hem üzüldüm" dedi.

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