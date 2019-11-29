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1 metre boyundaki iki kardeşin otomobil hayali gerçek oluyor

Doğuştan fiziksel engelli 1 metre boyundaki Aniş (45) ve Hülya Karkı (43) kardeşler, komşularına ve yakınlarına yük olmamak adına otomobil alabilmek için sürücü kursuna başvurdu. Aniş Karkı, yazılı ve direksiyon sınavında başarılı olurken, yazılı sınavı kazanan kardeşi Hülya da 10 gün sonra yapılacak direksiyon sınavına hazırlanıyor. İki kız kardeşin hedefi, ehliyetlerini aldıktan sonra otomobil satın alıp, Türkiye turuna çıkmak.

Büyük tur
Kayseri'de fiziksel engelli 1 metre boyundaki Aniş (45) ve Hülya Karkı (43) kardeşler, yakınlarına yük olmamak için ehliyet kursuna yazıldı. İkilinin hedefi, ehliyetten sonra araba alıp, Türkiye turuna çıkmak.

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