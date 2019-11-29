1 metre boyundaki iki kardeşin otomobil hayali gerçek oluyor
Doğuştan fiziksel engelli 1 metre boyundaki Aniş (45) ve Hülya Karkı (43) kardeşler, komşularına ve yakınlarına yük olmamak adına otomobil alabilmek için sürücü kursuna başvurdu. Aniş Karkı, yazılı ve direksiyon sınavında başarılı olurken, yazılı sınavı kazanan kardeşi Hülya da 10 gün sonra yapılacak direksiyon sınavına hazırlanıyor. İki kız kardeşin hedefi, ehliyetlerini aldıktan sonra otomobil satın alıp, Türkiye turuna çıkmak.
Kayseri'defiziksel engelli 1 metreboyundaki Aniş (45)ve Hülya Karkı (43)kardeşler, yakınlarınayük olmamak içinehliyet kursunayazıldı. İkilinin hedefi,ehliyetten sonra arabaalıp, Türkiye turunaçıkmak.
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