Şans Topu'nda 925 bin TL Adana’ya

5+1 bilen 1 kişi, 925.013 lira kazandı. 5 bilenler 4.263, 4+1 bilenler 499, 4 bilenler 51, 3+1 bilenler 28, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak. 5+1 bilen 1 kişi, 925.013 lira kazandı. 5 bilenler 4.263, 4+1 bilenler 499, 4 bilenler 51, 3+1 bilenler 28, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak. 1-9-14-24-28+14
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