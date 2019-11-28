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  • 29.11.2019 07:02
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 07:02

'ten soruşturması için özel ekip

Şişli’de İranlı ’nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. in uluslararası bağlantılarının araştırılması için Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan özel bir ekip oluşturuldu.

MİT'ten Mesut Mevlevi soruşturması için özel ekip

Şişli'de İranlı 'nin öldürülmesine ilişkin aralarında in faili K'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için de özel bir kuruldu.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı () İstanbul Bölge Başkanlığı, 'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Çalışma kapsamında Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. Arnavutköy'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Asdulvahap K'ye silahı temin eden şüpheli V.S. 'de, saklanacağı evi ayarlayan B.O. ile cinayetin zanlısıyla irtibatlı olduğu belirlenen iki şüpheli İstanbul'da lüks rezidansta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor. Bu arada cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu.

NE OLMUŞTU?
Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.

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