Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu

Andırın İlçesi'nde çobanlık yapan, dün keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Bülbül, "Burasının tarihte Roma ya da Bizans döneminde yaşantı yeri olduğunu büyüklerimiz söylerdi. Sanırım burası kilisenin temeli, temizlenirse daha belirgin ortaya çıkacak" diye konuştu.