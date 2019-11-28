Bugünkü
Takvim

Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu

'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nihat Bülbül, keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Yöre halkı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntıların turizme kazandırılmasını istiyor.

Çobanoloji!
Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde çobanlık yapan Nihat Bülbül, dün keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Bülbül, "Burasının tarihte Roma ya da Bizans döneminde yaşantı yeri olduğunu büyüklerimiz söylerdi. Sanırım burası kilisenin temeli, temizlenirse daha belirgin ortaya çıkacak" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKeçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri