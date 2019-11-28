Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde çobanlık yapan Nihat Bülbül, dün keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Bülbül, "Burasının tarihte Roma ya da Bizans döneminde yaşantı yeri olduğunu büyüklerimiz söylerdi. Sanırım burası kilisenin temeli, temizlenirse daha belirgin ortaya çıkacak" diye konuştu.
- Yaşam
- 28.11.2019
- Gazete
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