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'de şehir magandası, sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha gerçekleşti... ’de şehir magandası, sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bu nasıl kafa!
Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha gerçekleşti. Olay geçen 7 Kasım'da 'de meydana geldi. Bir kişi, Doktor Ali Erhan Kiriş'e ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Kiriş, kaydı başka bir merkezde olan kişiye, kendisinin rapor veremeyeceğini söyledi. Öfkelenen şehir magandası, doktora kafa attı. Neye uğradığını şaşıran adam şikayetçi oldu. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kiriş, "Elmacık kemiğime doğru kafa attı ve gözümün altı morardı. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği'ne benimle ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



KÜFREDİP SALDIRDI
Etrafa küfürler savuran saldırgan, 'e hiç beklemediği anda kafa attı.

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