Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.11.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 18:11

Instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemedi sorunu düzeldi mi?

Instagram'da şu saatlerde bir çökme yaşanıp yaşanmadığı kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Fotoğraf ve video uygulaması Instagram'a giren kullanıcılar "Akış yenilemedi" problemiyle karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında Instagram ne zaman düzelecek sorusu yer alıyor.

Instagram ne zaman düzelecek?

Instagram akış yenilenemedi sorunu düzeldi mi sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da 17.00'den itibaren yaşanan "Akış yenilenemedi" sorusunun nedeni kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Instagram ne zaman düzelecek? İşte merak edilen detaylar...

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da bazı kullanıcılar "Akış yenilenemedi" sorunuyla karşı karşıya geliyor. Uygulamada bazı kullanıcılarda yavaşlama yaşandığı belirtilirken, bazı kullanıcılarda da hiçbir sorun bulunmuyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Canlı arıza haritası üzerinden sorun şu şekilde gözüküyor:

INSTAGRAM HAKKINDA

2010 tarihinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan ve ilk olarak Burbn ismiyle piyasaya çıkan , dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahiptir.

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriInstagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemedi sorunu düzeldi mi?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri