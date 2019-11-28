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'Amazon kadın' : Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum

'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan (41) 12 yılda 9 farklı kansere yakalandı. ‘Amazon kadın’ olarak anılan Çakır, tedavisi için gerekli olan ve bir kutusu 14 bin lirayı bulan 4 ilacı almak için destek bekliyor.

Ölmek istemiyorum
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan (41) 12 yılda 9 farklı kansere yakalandı. 7'sini yenmeyi başardı. Şimdilerde kemik ve akciğer kanseriyle mücadele eden Çakır, "Yaptığım el işlerini satarak geçiniyorum. Psikolojik olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da bittim. Yardım istiyorum ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum" dedi.

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