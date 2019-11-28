Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan Çiğdem Çakır (41) 12 yılda 9 farklı kansere yakalandı. 7'sini yenmeyi başardı. Şimdilerde kemik ve akciğer kanseriyle mücadele eden Çakır, "Yaptığım el işlerini satarak geçiniyorum. Psikolojik olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da bittim. Yardım istiyorum ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum" dedi.
- Yaşam
- 28.11.2019
- Gazete
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