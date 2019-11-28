16 ülkeye yeni büyükelçi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;
MERKEZE ALINAN BÜYÜKELÇİLER
Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz,
Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe
Türkmenistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu
Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy
Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar
Belarus Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama
Estonya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu
Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen
Dominik Büyükelçisi Didem Ela Görkem Gökçe
Şili Büyükelçisi Gülin Dinç
Vietnam Büyükelçisi Akif Ayhan
Bangladeş Büyükelçisi Devrim Öztürk
Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık
Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara
Gambiya Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze alındı.
YENİ ATAMALAR
Ürdün Büyükelçiliğine İsmail Aramaz
Guatemala Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erkan Aytun
Türkmenistan Büyükelçiliğine Togan Oral
Cezayir Büyükelçiliğine Mahinur Özdemir Göktaş
Sri Lanka Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Rakibe Demet Şekercioğlu
Belarus Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan
Estonya Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Süleyman İnan Özyıldız
Çad Büyükelçiliğine Kemal Kaygısız
Dominik Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Kebapcıoğlu
Şili Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz
Vietnam Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Haldun Tekneci
Bangladeş Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan
Kazakistan Büyükelçiliğine Ufuk Ekici
Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Mehmet Sekizkök
Gambiya Büyükelçiliğine ise İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bermek
Gabon Büyükelçiliğine ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Erdem Kaygısız atandı.
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