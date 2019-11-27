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yine imkansız denilen bir i çözdü! ’in yeni sevgilisine eşini öldürttüğü ortaya çıktı

Atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran ile programında yine imkansız denilen bir çözüldü. 7 kez evlenen ’in yeni sevgilisine eşini öldürttüğü ortaya çıktı.


ATV ekranlarında reyting rekorları kıran ile , yine çok önemli bir olayı çözdü. Anlı, 'da öldürülen 'in katilini açıkladı! 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. hastası Turgut Özyürek'in eşi hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. 7 kişiyle evlendiği bilinen Necla Özyürek meğer 9 kişiyle birlikteymiş. Turgut Özyürek'in eşi Necla tarafından 33 yaşındaki sevgilisine öldürttüğü dün canlı yayında açıklandı.



in detayları ise kan dondurdu. Necla Özyürek 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin B. dün verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Necla Özyürek'in "Eğer eşimi öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır. Ona aşık olduğum için cinayeti işledim" dedi. Hem katil Hayrettin B. hem de sevgilisi yani cinayetin azmettiricisi Necla Özyürek tutuklandı.



Müge Anlı yine çözülmeyecek bir cinayeti çözdü.

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