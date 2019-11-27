ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine çok önemli bir olayı çözdü. Anlı, Manisa'da öldürülen Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kanser hastası Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. 7 kişiyle evlendiği bilinen Necla Özyürek meğer 9 kişiyle birlikteymiş. Turgut Özyürek'in eşi Necla tarafından 33 yaşındaki sevgilisine öldürttüğü dün canlı yayında açıklandı.
Cinayetin detayları ise kan dondurdu. Necla Özyürek 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin B. dün verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Necla Özyürek'in "Eğer eşimi öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır. Ona aşık olduğum için cinayeti işledim" dedi. Hem katil Hayrettin B. hem de sevgilisi yani cinayetin azmettiricisi Necla Özyürek tutuklandı.
Müge Anlı yine çözülmeyecek bir cinayeti çözdü.
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