Kardiyolog boşandığı eşini tekme tokat dövdü

Kocaeli Derince'de kardiyolog M.M., boşandığı eşi A.G.'nin 5 yaşındaki kızlarını teslim etmek üzere yaşadığı siteye geldi. İkili arasında bahçede tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine M.M, kucağında kızı bulunan A.G.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Talihsiz kadın, eski eşi hakkında şikayetçi oldu.