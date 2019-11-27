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Kardiyolog boşandığı eşini tekme tokat dövdü

 Derince'de kardiyolog M.M., boşandığı eşi A.G.'nin 5 yaşındaki kızlarını teslim etmek üzere yaşadığı siteye geldi. İkili arasında bahçede tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine M.M, kucağında kızı bulunan A.G.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Talihsiz kadın, eski eşi hakkında şikayetçi oldu.

Dr. Dayak
Kocaeli Derince'de kardiyolog M.M., boşandığı eşi A.G.'nin 5 yaşındaki kızlarını teslim etmek üzere yaşadığı siteye geldi. İkili arasında bahçede tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine M.M, kucağında kızı bulunan A.G.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Talihsiz kadın, eski eşi hakkında şikayetçi oldu.

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