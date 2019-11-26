Karabük'te Çatak köyünün suyu 'Böbrek taşı düşürüyor' diye tanındı. Muhtar Selahattin Öztürk, durumdan vazife çıkardı. Köy çeşmesine otomat taktırdı. 1 TL'yi veren suyu alabiliyor. Karabük'te Çatak köyünün suyu 'Böbrek taşı düşürüyor' diye tanındı. Muhtar Selahattin Öztürk, durumdan vazife çıkardı. Köy çeşmesine otomat taktırdı. 1 TL'yi veren suyu alabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.