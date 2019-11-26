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Yer: ... Muhtar şifalı suya otomat taktırdı!

'te Çatak köyünün suyu "Böbrek taşı düşürüyor" diye tanındı. , durumdan vazife çıkardı. Köy çeşmesine otomat taktırdı. 1 TL'yi veren suyu alabiliyor.

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