Sivrisinek öldürdü

Tekirdağ'da Yüksel Sezgin, sivrisinek ısırması sonucu fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Batı Nil virüsü kaptığı anlaşıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ'da Yüksel Sezgin, sivrisinek ısırması sonucu fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Batı Nil virüsü kaptığı anlaşıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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