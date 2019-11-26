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Sivrisinek öldürdü

Tekirdağ'da Yüksel Sezgin, sivrisinek ısırması sonucu fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Batı Nil virüsü kaptığı anlaşıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sivrisinek öldürdü
Tekirdağ'da Yüksel Sezgin, sivrisinek ısırması sonucu fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Batı Nil virüsü kaptığı anlaşıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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