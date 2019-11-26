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Kayıp Zehra Çaycı ve Korhan ile ilgili korkunç iddia! Kıyma makinesiyle...

Isparta'da 10 Ağustos 2017'den beri kayıp olan Zehra Çaycı ve arkadaşı Korhan'a ulaşılamadı. Anne Keziban Çaycı ölü ya da diri çocuğuna kavuşmak istediğini söyledi. Bir yakını ise Çaycı ve arkadaşı Korhan'ın öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını iddia etti.

Korkunç iddia
Isparta'da 10 Ağustos 2017'den beri kayıp olan Zehra Çaycı ve arkadaşı Korhan'a ulaşılamadı. Anne Keziban Çaycı ölü ya da diri çocuğuna kavuşmak istediğini söyledi.



Bir yakını ise Çaycı ve arkadaşı Korhan'ın öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını iddia etti.

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